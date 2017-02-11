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«محامين القاهرة الجديدة» تبدأ تسلم أبحاث المسابقة القانونية
أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامين القاهرة الجديدة، عن بدء تسلم أبحاث المسابقة القانونية للمحامين، حول قانون الإجراءات الجنائية، والمتمثلة في بطلان القبض والتفتيش وحالات التلبس والحبس الاحتياطي، حتى 31 مارس المقبل
وأكدت اللجنة أن المسابقة تشترط ألا يقل عدد صفحات البحث عن 25 صفحة، وبحجم خط 14، والعناوين خط 20، على أن تقدم في مقر النقابة، وبصورة لغلاف البحث، ويوقع المستلم على الصورة باستلام أصل البحث، مشيرة إلى أن الأبحاث سيتم مراجعتها من خلال أساتذة كلية حقوق عين شمس.وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تكريم الفائزين في أول مايو المقبل في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 5000 جنيه، والمركز الثاني على مبلغ 2500 جنيه، والمركز الثالث على مبلغ 1000 جنيه، كما يحصل باقي العشر مراكز الأولى على هدية قانونية قيمة وشهادات تقديرًا لجهودهم بالترتيب.يقام حفل التكريم بحضور النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين، بالإضافة إلى تكريم الخمس الأوائل من قبل النقابة العامة بجوائز قيمة أخرى بخلاف جوائز نقابة محاميي القاهرة الجديدة، بإشراف محمد منطاوي عضو الشباب بالفرعية، ورعاية أشرف زكي نقيب محامي القاهرة الجديدة.
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