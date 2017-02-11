قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئاسة لا بد أن تراجع القائمة المقدمة لها بالأسماء المرشحة من اللجنة للعفو عنها، بشكل دقيق ضمانا لعدم وجود أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي في القوائم

وأضاف |الخولي| في تصريح لـ|فيتو|، أن اللجنة تعد القائمة وفق ما يتوفر لديها من معلومات، والرئاسة لديها أيضا مراجعة أخيرة، حتى لا يخرج أي عنصر ينتمي لتنظيم إرهابي، كما أن مؤسسة الرئاسة صاحبة القرار في النهاية.وتابع، نتعامل في هذا الأمر بمنتهى المصداقية، ولا يعني أن فلانا شخصية مشهورة، أن أعطي له الأولوية؛ نظرا لأن الجميع سواسية، ولا أستطيع أن أتحدث على حالة بعينها، وسنقوم بدورنا على أكمل وجه.