وأضاف سعداوى في تصريحات لـ «فيتو»، أن أبرز الملفات العاجلة أمام الوزير الجديد هي مشروعات الطرق والتي كانت السبب الرئيسى في أزمات وزراء النقل المتعاقبين، وهو ما يجعل من الضرورى أن يعمل الوزير الجديد بعد التعديل الوزارى على تبنى خطط جديدة للإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق، مشددا على أن وزارة النقل واحدة من الوزارات الخدمية وعلى الوزير الجديد أن يعتمد برنامجا شاملا لتطوير الوزارة.ومن المرتقب أن يعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد المقبل، على مجلس النواب التعديل الوزاري الجديد. تجدر الإشارة إلى أن حكومة شريف إسماعيل شهدت تعديلًا في مارس الماضي شمل 10 وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، وما زال إسماعيل يرأس الحكومة منذ عام 2015 حتى الآن.