أقلعت طائرتا الخطوط اليمنية، منذ قليل، بعد تأخر 5 ساعات بمطار القاهرة الدولي، لحين الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين

وأعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن طائرة الخطوط اليمنية 601 المتجهة إلى بيشة غرب المملكة العربية السعودية أقلعت بعد تأخر 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها، كما أقلعت الرحلة 609 المتجهة إلى عدن بعد تأخر 4 ساعات بالمطار، عقب الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور.