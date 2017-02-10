وأكدت وزيرة التضامن، أن البروتوكول يهدف إلى تحسين الأداء المالي للبنك بإدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأوضحت الوزيرة أن لبنك ناصر دورا اجتماعيا في خدمة الفئات الأولى بالرعاية كإحدى آليات الحماية الاجتماعية، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي |قرض حسن بدون فوائد|، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي وتأثيث شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسي بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات، مشيرة إلى إن إجمالي مبالغ النفقة المنصرفة العام الماضي مليار و67 مليون جنيه استفاد منها نحو 250 ألف مطلقة.وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المنحة تأتي ضمن التنسيق المستمر بين وزارتىي التعاون الدولي والتضامن، لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يوجد من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي جانب اجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعي، موضحة أن من ضمن القطاعات التي يدعم فيها بنك التنمية الأفريقي برامج الحكومة المصرية هو تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي نسقت مع بنك التنمية الأفريقي لتوفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة بتقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعي خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالي بإدارة أفضل للائتمان وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين في البنك، لافتة إلى أنه سيترتب على هذه المنحة تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعي وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وزيادة الشمولية المالية مبزيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء.وأبدت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى في مصر، سعادتها بتوقيع البروتوكول، موضحة أن بنك التنمية الأفريقي يدعم الاقتصاد المصري والعدالة الاجتماعية ويقدم هذه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعي لإعادة هيكلته للتسهيل على المواطنين في منحهم القروض لتمويل مشروعاتهم ودعم قدراتهم على إدارة أموالهم.