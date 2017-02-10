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نشرة الأخبار وأبرزها: الزمالك يسعى للثأر من الأهلي اليوم في الإمارات
نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:طبيبة تنتحر بعد زواجها بـ 3 أشهر بسبب نوبتجية إضافية لزوجهاعلاء مبارك يتناول العشاء في السيدة زينب ويلتقط صورا مع المواطنينالزمالك يسعى للثأر من الأهلي اليوم في الإماراتبالفيديو والصور
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