نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:طبيبة تنتحر بعد زواجها بـ 3 أشهر بسبب نوبتجية إضافية لزوجهاعلاء مبارك يتناول العشاء في السيدة زينب ويلتقط صورا مع المواطنينالزمالك يسعى للثأر من الأهلي اليوم في الإماراتبالفيديو والصور