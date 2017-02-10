حرب الجبهتين:

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان |ولاء القوات المسلحة والشرطة لمصر وشعبها فقط .. السيسي: نحارب الإرهاب .. ونمضى في مسيرة التنمية|، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الإرهاب يعد أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول، مشيرا إلى أنه لا يدمر أنظمة فقط، بل يدمر الدول بشكل كامل ودون مقابل.

وقال الرئيس - خلال الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين للقوات المسلحة أمس بعنوان «مواجهة الإرهاب.. إرادة أمة» إن مصر تحارب الإرهاب بمفردها دون أن يشعر بها أحد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وإننا نحارب ونبنى ونواجه ونعمر في نفس الوقت دون توقف عن البناء، منوها بحرص الدولة على المضي قدما في مسيرة التنمية بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يعد بمثابة الحرب على جبهتين، مؤكدا أننا نحارب الإرهاب حتى نحمي بلدنا ونبنيه.

وتحت عنوان | الدولار يواصل رحلة الهبوط ويسجل 17.60 جنيه|، قالت الصحيفة إن أسعار الدولار واصلت تراجعها في تعاملات أمس لتفقد أكثر من 130 قرشا خلال أسبوعين، ونحو 40 قرشا مقارنة بأسعار أمس الأول، ليسجل في عدد من البنوك 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.

وتحت عنوان |البحرين تؤكد تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب|، قالت الصحيفة إن محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بالبحرين أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب .. فضلا عن تقديره الكبير للقيادة المصرية ورؤيتها الثاقبة في هذا الصدد جاء ذلك خلال استقباله أمس بالمنامة وزير الخارجية سامح شكري لبحث أخر تطورات الجهود المصرية تجاه حل الأزمات في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان |بعد انخفاض حصيلة حق الانتفاع إلى 128 مليونا.. فحص شامل لملف أراضي |طرح النهر| بالمحافظات.. محلب : البداية بالمنيا .. وبحث الموقف القانوني لأراضي |ريجوا|، قالت الصحيفة إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أوضحت أن إجمالي ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال أراضي طرح النهر في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف خلال العام الماضي 74 مليون جنيه فقط رغم أن هذه المحافظات الأكثر في أراضي طرح النهر ووفق التقديرات المبدئية للجهاز يمكن أن تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون في العام الواحد.

وبعنوان |تطبيقا للمعاملة بالمثل .. ترحيل دبلوماسي كندي وصل بدون تأشيرة|، قالت الصحيفة إن سلطات مطار القاهرة الدولي منعت أمس ميشيل كيرنان كارول الدبلوماسي الكندي من دخول البلاد لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة وقامت بترحيله إلى بومباي التي وصل منها بعد إخطار السلطات المعنية وإطلاعها على الواقعة لاتخاذ القرار.

وذكر كارول أنه قادم للسياحة وبالاتصال بمكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة الذي قام بدوره بالاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم طلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل وترحيل الدبلوماسي الكندي إلى الجهة التي وصل منها.

وبعنوان |الإمام الأكبر والمفتي لرئيس مؤسسة الإسلام بفرنسا: نسعى لتحصين شباب العالم ضد التطرف.. وندعو المسلمين للاندماج بمجتمعاتهم .. موسوعة للفتاوى .. والإفتاء مستعد لدعم وتأهيل أئمة المساجد|، قالت الصحيفة إن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد خلال لقائه جان بيار رئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا. عناية الأزهر بتعريف المسلمين في أنحاء العالم تعاليم الإسلام السمحة. وتحصين الشباب ضد دعاوي التطرف والإرهاب وتطوير الخطاب الدعوي عبر إطلاقه مركز الأزهر العالمي للرصد لرصد ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة والرد عليها بالإضافة إلى استحداث مقررات بالتعليم الأزهري. وقوافل السلام إلى مختلف دول العالم. وجولات الحوار مع كنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي وزيارة الفاتيكان.

وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان |إسماعيل : كل شيء وارد في التعديل الوزاري .. تطوير مكاتب الشهر العقاري لتوفير الخدمة التكنولوجية للمواطنين|، قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد أن كل شيء وارد في التعديل الوزاري المرتقب بما في ذلك دمج بعض الوزرات .. وأضاف إسماعيل أنه سيتم طرح شركة انبى بالبورصة وأنه توجد موافقه من حيث المبدأ على ذلك في إطار برنامج طروحات خاصة في مجال البترول، موضحا أنه سيتم أيضا طرحها ولكن لم يحدد موعدا لذلك.

وتحت عنوان |قمة مصرية - لبنانية بالقاهرة الاثنين المقبل|، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الاثنين المقبل نظيره اللبناني ميشال عون خلال زيارته للقاهرة تلبية لدعوة الرئيس ومن المقرر أن يعقد الزعيمان قمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وبحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس اللبناني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في بعض المجالات.

وبعنوان |الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد ترفع حظر السفر إلى شرم|، قالت الصحيفة إن الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد قرروا رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ بعد أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء في 31 أكتوبر 2015.

كما قررت الدول الأربع إلغاء تحذيرات سفر مواطنيها إلى المناطق السياحية في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وذلك اعتبارا من أمس.

وبعنوان |غدا فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين و6 أعضاء|، قالت الصحيفة إن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة تبدأ غدا في تلقي طلبات الترشيح لانتخاب نقيب الصحفيين و6 أعضاء لمجلس النقابة للتجديد النصفى ويستمر تلقي الطلبات حتى الأربعاء القادم وذلك في وجود اللجنة المشرفة من أعضاء مجلس النقابة وكبار الصحفيين ولجنة إدارية من النقابة وتعلن اللجنة 20 فبراير الكشوف النهائية للمرشحين على أن تعقد الجمعية العمومية 3 مارس لإجراء الانتخابات.

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