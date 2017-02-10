اخبار مصر
-
رياضة
- البرازيل تواجه الأرجنتين وديا في استراليا في يونيو
- الزمالك يسعى للثأر من الأهلي اليوم في الإمارات
- مواجهات قوية اليوم بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا
- باريس سان جيرمان يتفوق على بوردو في تاريخ المواجهات.. "تقرير"
- باريس سان جيرمان يواجه بوردو اليوم في الدوري الفرنسي
- بالصور.. بعثة المصري تعسكر بانيمبرا استعدادا لمواجهة إيفياني
- جنوى يحاول تعزيز مركزه بالدوري الإيطالي أمام نابولي
- إسبانيول يلتقي ريـال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
- رئيس النادي الإسماعيلي يوقع عقوبات مالية على لاعبيه
- أوجسبورج يواجه «ماينز 05» اليوم في الدوري الألماني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحماية المدنية بسوهاج تكثف جهودها لرفع أنقاض منزل منهار مكون من 5 طوابق
10
فبراير
2017
08:41 AM
بواسطة
سوهاج - عمار حسين: تكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج جهودها لرفع أنقاض منزل منهار مكون من 5 طوابق بناحية نجع الحاكم بمركز المراغة ، للبحث عن مصابين
حيث تم الدفع بمعدات ولوادر إدارة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لسرعة رفع الأنقاض .
كان انهار منزل قديم مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت دون أعمدة خرسانية بنجع الحاكم التابع لمركز المراغة ملك حمام عبد الحافظ ، وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي أن سبب انهيار المنزل تهالكه ووجود أعمال حفر أساسات بالقرب منه .
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع