سوهاج - عمار حسين: تكثف قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج جهودها لرفع أنقاض منزل منهار مكون من 5 طوابق بناحية نجع الحاكم بمركز المراغة ، للبحث عن مصابين

حيث تم الدفع بمعدات ولوادر إدارة الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لسرعة رفع الأنقاض .

كان انهار منزل قديم مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت دون أعمدة خرسانية بنجع الحاكم التابع لمركز المراغة ملك حمام عبد الحافظ ، وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي أن سبب انهيار المنزل تهالكه ووجود أعمال حفر أساسات بالقرب منه .

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