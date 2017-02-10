القاهرة - (أ ش أ): القاهرة : يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم حفل اختتام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48، والذي شهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية، وسجل رقما قياسيا لأول مرة في أعداد الزائرين فاق الـ3

5 مليون شخص غالبيتهم من الشباب والأطفال.

القاهرة : تستضيف مكتبة مصر الجديدة، ابراهيم حميدتو بطل مصر في تنس الطاولة من متحدي الإعاقة، وذلك من خلال برنامج |شغف منجزاوى|، بالتعاون مع فريق |بنفسي أكون| الذي يهدف إلى حث الشباب على التخطيط لمستقبلهم واكتشاف ذاتهم والقدرات المكنونة داخلهم.

طوكيو: يعقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول اجتماع قمة له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقبه جولة من رياضة الجولف، لتهدئة مخاوف الصناعات اليابانية الرئيسية المتأثرة بجدول أعمال ترامب |أمريكا أولا|.

بكين : تبدأ وزارة الأمن العام الصينية بأخذ بصمات جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد، بمطار شينزين باوان الدولي وبعض منافذ الدخول قبل أن يعمم تدريجيا في جميع أنحاء الصين بحلول نهاية هذا العام.

الجزائر : يشارك وفد من مجلس الأمة الجزائري في أعمال الدورة الـ21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة اللبنانية بيروت.

الخرطوم : يبدأ وزير خارجية دولة زامبيا ،هاري كلابا، زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى.

زيورخ/سويسرا: يفتتح معرض الآثار المصرية |أزوريس.. أسرار مصر الغارقة| بمتحف رايتبرج بمدينة زيورخ السويسرية للجمهور ويستمر حتى يوليو القادم.

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