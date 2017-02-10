قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، |إن الجماعات الإرهابية لا تطور نفسها وتتلقى أوامر وتدريبات من مخابرات الدول التي تمولها حسب مصالحها في المنطقة مثل الولايات المتحدة وتركيا وقطر|

وأضاف |الحطاب| في تصريح لـ|فيتو|، ليس هناك إرهاب على مستوى العالم بل أغلبه محصور في الدول الإسلامية إما للحرب على الإسلام أو لسرقة الموارد الطبيعية للدول، مشيرا إلى أن توفر المال بمبالغ كبيرة كما حدث مع تنظيم داعش جعل الإرهابيين يسعون إلى تطوير آلياتهم من خلال شراء أسلحة جديدة ومحاولة تطوير الأسلحة المحرمة دوليا لتأمين مكتسباتهم، وهناك من له مصلحة في تواجد هذه الجماعات الإرهابية.