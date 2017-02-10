ورغم أن جدول الجلسات لم يتضمن عرض التعديل الوزاري، إلا أنه من المتوقع عرضه خلال تلك الجلسة وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء. ومن المقرر أن تشهد جلسة يوم الأحد، مناقشة تحديد موعد لأربع طلبات مناقشة مقدمة من النائب رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن استلام محصول القمح من المزارعين هذا العام، إضافة إلى طلب قدمه النائب مدحت الشريف عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أٍسعار السلع التموينية الأساسية المربوطة على بطاقات التموين وأثر ذلك على محدودي الدخل، وكذلك طلب مقدم من النائب محمد زكريا عن سياسة الوزراء بشأن سعد العجز في هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى أسيوط الجامعي رغم وجود زيادة في مستشفيات وزارة الصحة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، عن سياسة الحكومة تجاه الزيادة السكانية.كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والزراعة والري والأمن الغذائي والإسكان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والشئون الدستورية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وتقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكتبي الشئون الاقتصادية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالمُشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية للتبادل الحر، وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنتي الدفاع والشئون الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين مصر وألمانيا للتعاون في مجال الأمن.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والشئون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وكينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفني بمشروع إدارة وتطوير الموارد المائية في كينيا.ويختتم المجلس أعمال الجلسة بتقرير اللجنة المشتركة من لجان الإعلام والاقتصادية والخطة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان والخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية؛ لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير في مرحلته الثانية.