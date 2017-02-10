وأكد شكر في تصريح لـ«فيتو»، أن بيان منظمة هيومن رايتس برفض تصنيف جماعة الإخوان بالإرهابية لا يعني تبرئة الجماعة من الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب المصري، والقضية مازالت مفتوحة ومن يريد أن ينفي صفة الإرهاب عن الإخوان، عليه تقديم دليل على ذلك من تاريخهم.كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت بيانًا زعمت فيه أن جماعة الإخوان حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية، محذرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تداعيات محتملة حال تصنيفها جماعة إرهابية.واعتبرت المنظمة أن مساواة الإخوان بالجماعات الإرهابية له تداعيات، منها تهديد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، وتقويض قدرة أعضاء وأنصار الجماعة على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج، على حد مبررات المنظمة في بيانها.