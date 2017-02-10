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جابر نصار يوضح حقيقة قتل الكلاب الضالة داخل حرم جامعة القاهرة
كتب - محمد قاسم: أكد الدكتور جابر نصار - رئيس جامعة القاهرة، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة قامت بعملية قتل للكلاب الضالة داخل حرم الجامعة، مشيرا إلى أن تلك العملية تتم بشكل قانونى وعلى أيدى أطباء متخصصين دون أدنى تدخل من الجامعة
وأوضح نصار -في تصريحات صحفية- صباح اليوم الجمعة، أن تلك العملية تجري في إطار حملة دورية تقوم بها مديرية الطب البيطري في كافة المنشأت الحكومية وبالأخص في المدارس والجامعات أثناء فترة الإجازات للكشف عن الكلاب المصابة |بمرض السُعار|.
وأضاف أن تلك الكلاب يتم إبادتهم وذلك بشكل قانوني حفاظا على الأرواح البشرية من الإصابة بمكروه أو أذى، والحملة تستهدف حيوان |الكلب| فقط.
وذكر نصار أنه يتم إعدام الكلب بعد أخذ عينه منه وتحليلها فوريا في موقع الضبط في حالة ثبوت إصابته بالمرض.
كانت منى خليل، مديرة جمعية الرحمة بالحيوان (مستقلة)، قالت إن مديرية الطب البيطري قامت بتسميم كلاب ضالة داخل حرم جامعة القاهرة.
ونشرت خليل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك|، فيديو أظهر أحد الكلاب الضالة يبدو أنه واقع تحت تأثير المخدر. وقالت إنها حالة واحدة من الحالات التي تعرضت للتسمم داخل الجامعة بمعرفة هيئة الطب البيطري.
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