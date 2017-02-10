أسيوط - أسامة محمد: شهد مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انتحار فتاة شنقا في ظروف غامضة

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة،، يفيد بورود بلاغ بالعثور على |ه. ش| - ٢٧ عاما، جثة هامدة مشنوقة داخل منزلها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وجار تكثيف الجهود لمعرفة الأسباب، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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