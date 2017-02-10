أسيوط - أسامة محمد: يكثف ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من جهودهم لضبط فلاح هارب لاتهامه، بالحفر أسفل منزله بقرية كوم بوها بمركز منفلوط ، للتنقيب عن الآثار ، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على المنزل بعد العثور على أواني فخارية يشتبه في أثريتها

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بأنه تبلغ لمركز شرطة منفلوط ، من |م.س.م| ، فلاح مقيم بقرية كوم بوها، بمركز منفلوط، بتضرره من |ج.م.م|، فلاح، مقيم بذات الناحية، لقيامه بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الآثار لمعاينة المنزل، وتم ضبط 3 أواني فخارية مختلفة الحجم، وإناء حجري، وآنية من الفخار، يشتبه في أثريتهم ، تم التحفظ على المنزل، والمضبوطات تحت تصرف النيابة ، وجاري العمل على ضبط المتهم.

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