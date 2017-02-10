استنكر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشميع قوات الأمن لمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، مؤكدًا أن المركز له دور فاعل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما جرائم التعذيب

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«فيتو» إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل جدي على تغيير سياستها حيال المدافعين عن مجال حقوق الإنسان، مطالبًا البرلمان بسرعة سن قانون للجمعيات الأهلية يعمل على تحرير العمل الأهلي ويكون متفقًا مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.