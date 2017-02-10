قال الشيخ أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، |إن تطور العمليات الإرهابية على مستوى العالم واستخدام آليات وطرق حديثة له أمر لا يثير الاستغراب خاصة وأن جماعات الإرهاب أصبحت تابعة لدول كبرى وأداة لتنفيذ مخططاتها عن طريق الأعمال الإرهابية|

وأكد |عبد الوهاب| في تصريح لـ«فيتو» أن الجماعات الإرهابية حصلت على تكنولوجيا متطورة بعد استيلاء داعش على أجزاء من العراق وليبيا وسوريا، بالإضافة إلى أموال وأسلحة متقدمة، وبالتالي اتجهوا إلى تطوير عملهم الإرهابي من خلال هذه الأموال والأسلحة.