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«عيش»: صرف منحة 25% للعاملين في شركة العجيزي
أكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن اتفاقية العمل التي أبرمتها النقابة مع وزارة القوى العاملة وإدارة شركة العجيزي الدولية للتنمية الاقتصادية، تحقق شروط العمل وظروفه بطريقة أفضل وتحفظ حقوق 2111 عاملًا بالشركة
وأضاف عيش: |أن الاتفاقية ألزمت الشركة بصرف منحة لكل عامل بواقع 25% من الأجر الأساسي بحد أدنى 250 جنيهًا وأقصى 500 جنيه في مناسبات عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان؛ وذلك لجميع العاملين شريطة أن يكون العامل أمضى في الخدمة شهرًا ميلاديًّا على الأقل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تضمنت صرف منحتي الزواج والمولود بواقع 25% من الأجر الأساسي بحد أدنى 250 جنيهًا وأقصى 500 جنيه على أن تصرف منحة الزواج مرة واحدة فقط للزوج والزوجة معًا في حالة عملهما بالشركة أما بالنسبة لمنحة المولود تصرف بدون حد أقصى لعدد المواليد على أن يكون الصرف للمستحقين بعض مضي 6 أشهر من تاريخ التعيين|.يذكر أنه وزارة القوى العاملة أبرمت بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وإدارة شركة العجيزي الدولية للتنمية الاقتصادية اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 2111 عاملا بالشركة.
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