أكد الشيخ محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، تطور العمليات الإرهابية على مستوى العالم واستخدام آليات حديثة، بالإضافة إلى وصول الأموال من البترول الذي استولى عليه تنظيم داعش من العراق إلى جانب الأموال والأسلحة، مما جعل الجماعات الإرهابية تسعى لتطوير آلياتها