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الغباشي: مصر بحاجة إلى التوحد خلف الرئيس لمواجهة التحديات
نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة بعنوان |التحديات التي تواجه الأمن القومى| بمركز شباب النصر بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار دعم الوعي السياسي للشباب
وشارك في الندوة اللواء محمد الغباشي الخبير الإستراتيجي؛ حيث استعرض تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى والتحديات التي واجهت مصر وقواتها المسلحة في حروبها منذ عام 1948 وحتى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، مرورًا بنكسة 1967، وبطولات حرب الاستنزاف وإعادة بناء القوات المسلحة، مشيدا ببطولات أبناء الإسكندرية في معركة (إيلات) البحرية.وأكد |الغباشي| على أن مصر الآن تحتاج لتضافر الجهود كافة والتوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء دورها الريادي والتاريخي في زعامة المنطقة العربية ومواجهة التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية في محيط دول الجوار أو تحديات أكبر تتسع دائرتها لمنطقة الشرق الأوسط.وتناولت الندوة شرح أنواع الحروب وصولا لحروب الجيل الرابع والخامس والتي لا يستخدم فيها القتال المباشر لحرص القوى المعادية على عدم مواجهة المقاتل المصرى لما يتمتع به من قوة تحمل وصلابة مع مهارة قتالية عالية؛ حيث تهدف حروب الجيل الرابع والخامس لبث الشائعات ومحاولة إحداث الفتن ونشر حالة من التشكيك والإحباط باستخدام السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.
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