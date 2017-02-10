أكد عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقيبك ومهنتك»، أن فشل الوقفة التي دعا إليها معارضو مجلس الإدارة ونقيب المحامين سامح عاشور كانت بسبب ضعف المشاركة، وحضور 50 شخصًا فقط، وعدم تأثير الشعارات التي رفعها أنصار معارضي عاشور والمجلس على المحامين

وقالت الحملة في بيان لها: «إن أغلب من شاركوا في الوقفة محسوبون على إبراهيم سعودي ومنتصر الزيات من المرشحين السابقين لمقعد نقيب المحامين»، مشيرة إلى أن أغلب تصرفات وأقوال معارضي مجلس النقابة الحالي فقدوا الثقة لاعتمادهم على شعارات مرسلة دون دليل وكذلك التشهير بالمجلس والإساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون حجج قوية، وأن كافة البلاغات التي تقدموا بها للنائب العام تم حفظها لعدم جديتها.