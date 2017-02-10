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علاء مبارك يتناول العشاء في السيدة زينب ويلتقط صورا مع المواطنين
10
فبراير
2017
00:44 AM
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ظهر مساء اليوم، علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة، حيث حرص على تناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الشهيرة
والتف عدد من المواطنين حول نجل الرئيس الأسبق؛ لالتقاط الصور التذكارية معه.
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