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الغاء اقلاع ٨ رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها الاقتصادية
09
فبراير
2017
10:12 AM
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كتب - طه عبيد :تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 8 إخطارات من شركات الطيران بالغاء إقلاع 8 رحلات طيران دولية ، لعدم جدواها اقتصاديا بسبب قلة الركاب
صرحت مصادر ملاحية بالمطار بأن شركة النيل للطيران أرسلت إخطارين، بالغاء رحلتها 113 المتجهة إلي ينبع، و145 المتجهة إلي حائل، كما ألغت الخطوط التونسية رحلتها 814 المتجهة إلي تونس لعدم جدوها اقتصاديا .
وأضافت المصادر أن الشركة المصرية العالمية أرسلت 5 إخطارات بالغاء رحلتها 486 المتجهة إلي القصيم، و106 و112 المتجهة إلي ينبع، و905 المتجهة إلي جدة ، و420 المتجهة إلي البحرين لعدم جدوها اقتصاديا .
وأشارت المصادر إلي أنه تم التنسيق بين سلطات المطار وشركات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات اخري.
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