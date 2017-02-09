تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا بقيام مجهولين بإشعال النيران بسيارة ملك | أسامة .ع .أ| 35 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة التل الكبير، بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفل منزله بدائرة قسم القرين، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التحقيقات.

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