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مجهولون يشعلون النيران بسيارة أمين شرطة أسفل منزله بالشرقية
09
فبراير
2017
10:11 AM
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الشرقية- فاطمة الديب : أشعل مجهولون النيران بسيارة ملاكي خاصة بأمين شرطة بمركز شرطة التل الكبير، صباح اليوم الخميس، أسفل منزله بمدينة القرين بمحافظة الشرقية
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا بقيام مجهولين بإشعال النيران بسيارة ملك | أسامة .ع .أ| 35 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة التل الكبير، بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفل منزله بدائرة قسم القرين، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التحقيقات.
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