قال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تشكيل مجلس أعلى للسياحة ومجلس أعلى للاستثمار برئاسة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن المشكلة في الحكومة

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع أداء دورها في السياحة أو الاستثمار وهذا يدل على أنها ليست على مستوى الكفاءة والإنجاز.وأكد في تصريح خاص لـ|فيتو| أن السياحة والاستثمار تحتاج إلى فكر تطويرى لتنمية قطاع السياحة والاستثمار من خلال فكر تطويرى يسهم في نهوض هذه القطاعات الحيوية بدلا من التقصير الحكومى وليكن من خلال طرح كتيبات بالسفارات عن السياحة وفرص الاستثمار في مصر.