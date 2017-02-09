علق طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، على تأخر الإعلان عن قائمة العفو الثانية التي قدمتها اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: |مهمتنا انتهت عند ترشيح الأسماء التي يشملها العفو، لكن الموعد والقرار النهائي في يد الرئيس|

وأكد الخولى في تصريح خاص لـ|فيتو| أن قائمة العفو الثانية لم يتأخر الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لمراجعة أخرى من الجهات المسئولة بعد المراجعة التي قامت بها اللجنة.ورفض |الخولي| التصريح بشأن عدد من سيشملهم العفو الرئاسي في القائمة الثانية، موضحا أنه سيكون كبيرا ويرضي تطلعات المصريين.وجدد النائب رفضه لضم أي من المنتمين للكيانات الإرهابية، مهما كانت هناك حجج لتبرئتهم.