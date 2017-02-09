قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان عن زياراتها لدور الأيتام تضمن عددا من المخالفات منها مطالبة وزارة التضامن بتحقيق الرقابة على دور الأيتام، إلى جانب رقابة الأموال التي تنفق بدور الأيتام لضمان إنفاقها في مجالها الصحيح