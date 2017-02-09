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العاملون بالبنك الزراعي يطالبون بـ «علاوة غلاء معيشة»
09
فبراير
2017
09:44 AM
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ناشد العاملون بالبنك الزراعي المصري، رئيس مجلس الإدارة السيد القصير، بصرف علاوة غلاء المعيشة؛ أسوة بزملائهم بالبنوك الأخرى
ودعا الموظفون والعاملون بالبنك وضع حد أدنى يتلاءم مع الزيادات المضطردة، والمستمرة، في أسعار جميع السلع والخدمات، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الأمر الذي لم تعد معه الأجور الحالية تكفي ضروريات الحياة اليومية، لا سيما مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات؛ بما يعني تضاعف المصروفات والاحتياجات.وأكدوا، في مناشدتهم لرئيس البنك، تدني المستوى الاجتماعي لهم مقارنة بزملائهم من العاملين بباقي البنوك التي يشرف عليها البنك المركزي، معربين عن دهشتهم لتقدير الحد الأدنى لهذه العلاوة بـ 250 جنيها.
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