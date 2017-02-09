قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة قراراته بشأن الدكتوراه المهنية للعلاج الطبيعى ووضع ضوابط للحصول على درجة |دكتور مهنى| |لا تمنح قبل 4 سنوات من التخرج| خطوة على الطريق الصحيح

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس الأعلى للجامعات يشدد على أنها درجة لا تؤهل للحصول على الدكتوراه الفلسفية في العلوم والتي تعطيها الجامعات المصرية وأنها تعادل الزمالة، ويسرى عليها ما يسرى على الحاصلين على الزمالة الإكلينيكية ويخاطب وزارة الصحة ونقابة الأطباء رسميا، ويتخذ كل الإجراءات لإجراء التغييرات التشريعية واللائحية المطلوبة.ووجه الشكر للمجلس الأعلى للجامعات على منع مزيد من التدهور في التعليم والصحة.