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نشرة الأخبار وأبرزها: زيادة أسعار السجائر بعد انتهاء مخزون التبغ
نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:ألاعيب إسرائيل: صواريخ مصر وسوريا للتعتيم على قانون الاستيطانشلل مروري على «دائري المريوطية» بسبب حريق في سيارة مواد بتروليةوالدة ضحية إهمال مستشفى بور فؤاد تحتضن طفلها في مشهد مأساويالشرقية للدخان: زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد انتهاء مخزون التبغبالصور
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