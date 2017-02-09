نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:ألاعيب إسرائيل: صواريخ مصر وسوريا للتعتيم على قانون الاستيطانشلل مروري على «دائري المريوطية» بسبب حريق في سيارة مواد بتروليةوالدة ضحية إهمال مستشفى بور فؤاد تحتضن طفلها في مشهد مأساويالشرقية للدخان: زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد انتهاء مخزون التبغبالصور