القاهرة- (أ ش أ): تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس، وذلك إلي جانب عدد من القضايا الإقليمية الهامة وفي مقدمتها التعاون بين السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ومجموعة شرق إفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي

ففي صفحتها الأولى |وتحت عنوان |تدشين اتفاقية التجارة الحرة بين التجمعات الإفريقية| ذكرت صحيفة |الأهرام| أن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل عدة قرارات مهمة، دفعا لجهود التنمية وتعزيزا للعلاقات المصرية العربية والإفريقية.

وأضافت أن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ومجموعة شرق إفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات وانتقال الاستثمارات بين الدول الأعضاء، وتعميق التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتطوير الصناعة والبنى الأساسية بينها.

كما أوضحت الأهرام| أن مجلس الوزراء أبدى موافقته على بدء تنفيذ محور |عدلى منصور| ويشمل إنشاء كوبري على النيل، في بنى سويف، وطريق سطحي يربط المحافظة بموانى البحر الأحمر، بتكلفة 770 مليون جنيه، ويستغرق ثلاث سنوات.

ودعما للعلاقات المصرية ـ العربية وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع الكويت، التي تكفل لمواطني البلدين اللجوء إلى المحاكم لدى الطرف الآخر بالشروط نفسها، وتبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات ، وفوض المجلس وزير البترول بالتوقيع على مذكرة التعاون المزمعة مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي.

وتعزيزا لمناخ الاستثمار، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة أخيرا عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك على مشروع قانون الزراعة العضوية، التى تحتل فيها مصر المركز الثالث إفريقيا، ومنح الفنادق العائمة فى بحيرة ناصر مهلة ستة أشهر لتجديد التراخيص والتأكد من الصلاحية الفنية. من جانبه أشار وزير السياحة على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلى وجود مؤشرات على بدء استعادة السياحة عافيتها، لافتا إلى العمل على إصدار «تأشيرة إلكترونية» نهاية مايو المقبل ودراسة السماح بدخول مرافقي مواطني دول الخليج دون تأشيرة.

وتحت عنوان |الشربينى: نسعى للقضاء على نظام الفترتين بالمدارس| ذكرت صحيفة |الأهرام| أن الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة تسعى للقضاء على نظام الفترتين بالمدارس، لأن وجوده يمنع استخدام الأنشطة بالنسبة المطلوبة، موضحا أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المدارس والفصول للحد من الكثافة المرتفعة.

وطالب وزير التربية والتعليم المديريات والإدارات بتزويد جميع المدارس بالإنترنت، وخاصة المكتبات لربطها ببنك المعرفة، إضافة إلى إرسال الغياب الإلكترونى بشكل يومى إلى الوزارة. وشدد على مديري المديريات التعليمية، والإدارات التابعة لها بضرورة الالتزام واستقرار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ بعد غد السبت.

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة |الأهرام| أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت أمس عن إدعاء أحد الأشخاص انتماءه إلى أسرة رئيس الجمهورية واستخدامه ذلك لجمع الأموال واستيلائه على 56 مليون جنيه من رجل أعمال لمصلحة المشروعات القومية.

وأوضحت الصحيفة أن هيئة الرقابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغا من رجل أعمل بتردد شخص عليه وادعائه أنه من أسرة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأنه تمكن من الحصول على 56 مليون جنيه منه كتبرعات لمصلحة مشروعات الدولة، خاصة مشروع 1.5 مليون فدان.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، واتخاذه، بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.

فى السياق نفسه، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مديرة الإدارة البيطرية بالتجمع الخامس وذلك أثناء تقاضيها 15 ألف جنيه رشوة من صاحب مطعم شهير له فروع فى التجمع الخامس والرحاب ومدينة نصر وذلك مقابل قيامها باستغلال وظيفتها وإنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط وعدم تحرير مخالفات ضده

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة |الأهرام| أن سعر الدولار انخفض بشكل كبير وفقد حتى منتصف تعاملات أمس أكثر من 15% من قيمته أمام الجنيه مقارنة بذات الأسعار قبل أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة أن مستويات الأسعار سجلت في عدد من البنوك الخاصة أمس نحو 17.9 جنيه للشراء، بينما سجلت في البنوك الحكومية مستويات 18.5 جنيه للشراء.

وبات الدولار قاب قوسين أو أدنى من خسارة مستويات التعامل عند 18 جنيها، وسط تدافع البنوك على عرض أسعار أدنى.

وقال مصرفيون لـ «الأهرام» إن إجراءات تحرير سعر العملة ستدفع السوق إلى المستويات العادلة خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع ترشيد عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية.

وأكد المصرفيون أن البنوك مستمرة في توفير وتغطية كل الاعتمادات للمستثمرين سواء لاستيراد مستلزمات الإنتاج أو السلع الأساسية والأدوية، مؤكدين عدم وجود صفوف انتظار حول تلك المعاملات.

كما أكد المصرفيون أن السوق السوداء اختفت تماما، فيما بدأ بعض شركات الصرافة عرض أسعار تقل عن المستويات المعروضة بالبنوك.

وتحت عنوان |وزير الخارجية ينقل رسالة خطية من الرئيس لملك الأردن| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أكد أن استقرار مصر وقوتها يمثل دعما للعالم العربي اجمع، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي من اجل تعزيز التضامن العربي.

وأضاف أن المرحلة القادمة سوف تتطلب جهدا من البلدين للتواصل مع واشنطن بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها بهدف التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال ملك الاردن لسامح شكري وزير الخارجية الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت دعوته لزيارة مصر واكدت علي تطلع القاهرة لتعزيز العلاقات بين الجانبين والرغبة في التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الملك عبدالله الثاني قام باطلاع شكري علي نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن واتصالاته مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف إن الوزير أكد أن العلاقات بين البلدين ستظل دائما قوية وذات طبيعة خاصة وشدد علي أن الزيارة التي يقوم بها لعمان تعكس تأكيد الإرادة المصرية علي الحفاظ علي عمق ومستوي التنسيق والتعاون لا سيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية.

وتطرقت المحادثات إلى الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما آلت إلية الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، بالإضافة الي أبرز مستجدات القضية الفلسطينية وتداعيات قرار الكنيست الأخير بشأن تقنين وضع المستوطنات، حيث اتفق الجانبان علي أهمية إيجاد حلول وتسويات سياسية لأزمات المنطقة من خلال جهد عربي مشترك، وأهمية أن يواصل البلدان جهدهما المشترك لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي علي استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد شكري ضرورة استعادة الدول العربية زمام المبادرة في التعامل مع كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتطلب أولا الارتفاع بمستوي التنسيق والتشاور فيما بينها، والمزيد من التفعيل لدور جامعة الدول العربية، وإعلاء قيمة التضامن العربي، وشدد علي الأهمية التي تكتسبها القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها عمان في شهر مارس القادم، علي ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن ثقة مصر في قدرة الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني علي إدارة أعمال القمة بالإضافة إلى فترة رئاستها لها بكفاءة واقتدار نابعين من الخبرة الواسعة والإدراك الشامل لأولويات وتحديات العمل العربي المشترك اللذين يتمتع بهما.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية أكد خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن العلاقات المصرية السعودية تعد علاقات مباشرة وعميقة ومتشعبة، وأضاف ان قنوات الاتصال بين البلدين قائمة، ولا تحتاج لوساطة.

وقال |‬دائما نحرص علي هذه العلاقة، ونعمل علي تعزيزها، ولدينا القدرة أن نسير في هذه العلاقة بالإيجابية التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان».

وأشار الوزير إلى أن مصر حريصة علي العلاقة المتميزة مع الأردن، لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة العربية، وهناك توافق فكري وحضاري يجعل القدرة علي التواصل والتعاون بين البلدين في حالة تعزيز دائم.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة |الأخبار| أنه تم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وأسواق الجملة في العبور و6 أكتوبر لتوعية المواطنين بالأسعار والتعرف عليها ومواجهة المتلاعبين والمغالين والمستغلين.

وأعلن سوق العبور عن متوسط أسعار الخضر والفاكهة امس طبقا لأليات العرض والطلب وطبقا للسعر العادل للخضر والفاكهة.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة الأسعار تضمنت كيلو الطماطم ويتراوح سعرها بين 125 قرشا و275 قرشا والبطاطس بين 2 و3 جنيهات والبصل بين 350 قرشا و650 قرشا والكوسة بين 350 قرشا و5 جنيهات والجزر الأصفر بين جنيه و 2 جنيه والفاصوليا بين 11 جنيها و15 جنيها والباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و550 قرشا والباذنجان الرومي بين 4 جنيهات و 5 جنيهات والفلفل الرومي بين 580 قرشا و670 قرشا والفلفل الألوان بين 10 جنيهات و 14 جنيها وسعر المولوخية يتراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات والخيار بين 5 جنيهات و650 قرشا للكيلو وسعر البطاطا بين 175 قرشا و225 قرشا والثوم بين 18 جنيها و30 جنيها واللفت بين 50 قرشا و110 قروش والبنجر بين جنيهين و4 جنيهات والسبانخ بين 225 قرشا و 325 قرشا والبسلة بين 350 قرشا و5 جنيهات والقلقاس يتراوح سعره بين 4 جنيهات و 5 جنيهات.

كما تضمنت قائمة الأسعار بالنسبة للفاكهة البرتقال البلدي بين 275 و 375 قرشا والبرتقال بسرة يتراوح سعره بين 350 قرشا و5 جنيهات والليمون بين 8 و 12 جنيها للكيلو وسعر الجوافة يتراوح بين 4 و 6 جنيهات والرمان 4 جنيهات والفراولة يتراوح بين 6جنيهات و8 جنيهات.

أما صحيفة |الجمهورية | فذكرت أن حقول بترول الأبيض بالصحراء الغربية زيادة جديدة فى الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى بلغت حوالى 25 مليون قدم مكعب و 1200 برميل متكثفات بعد نجاح تركيب وحدة الضواغط الجديدة بالحقول ليرتفع إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعى الى 515 مليون قدم مكعب يوميا و47.4 ألف برميل مكافئ زيت يوميا وذلك فى إطار فئة قطاع البترول لزيادة الإنتاج من مناطق مصر البترولية جاء ذلك في تقرير من للمهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية من المهندس عماد حمدى رئيس شركة بدر الدين للبترول حول موقف إنتاج حقول بدر الدين بالصحراء الغربية.

وأشار التقرير إلى أن الكشف البترولي والغازي الذي تحقق مؤخرا ( 4 - 14 ) سيتم وضعه على خطة الإنتاج الشهر القادم بمعدل 30 مليون قدم OBJ مكعب غاز و 1000 برميل متكثفات يوميا .. كما يجرى الترتيب لحفر بئر تنموية جديدة في موقع حقل نياج لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بحوالي 5 آلاف برميل يوميا.

وأضاف أن استثمارات موازنة بدر الدين للبترول المعتمدة لعامي 2017 / 2018 تبلغ 321 مليون دولار تشمل حفر 8 أبار استكشافية و 24 بئرا تنموية مما يدعم جهود زيادة الإنتاج ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب فى الاحتمالات البترولية الواعدة بالصحراء الغربية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني وجماعة |الإخوان المسلمين| باعتبارهما منظمات إرهابية أجنبية. ولكن تم تأجيل إصدار مراسيم تنفيذية رئاسية بهذا الشأن.

وأشات إلي أن مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية |OFAAC| كان قد فرض الجمعة الماضية عقوبات ضد 13 شخصا و12 كيانا |يشاركون في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ البالستية فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني|.

كما قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروعي قانونين مع زميليه الجمهوريين مايكل ماكول وماريو دياز بالارت في يناير الماضي تحت شعار |حماية الأمريكيين من الإرهاب الإسلامي المتطرف الموجه ضد أمريكا| بهدف محاسبة |الإخوان المسلمين| والحرس الثوري الإيراني باعتبارهما |جهتان تحرضان علي نشر الأيديولوجيا الإسلامية العنيفة بهدف تدمير الغرب|.

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