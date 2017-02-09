قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: |إن قرارات المجلس الأعلى للسياحة بتطوير شبكة الطرق التي تربط المحافظات بجنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ وتنفيذ أجندة للمناسبات السياحية، تدعم شرم الشيخ في مواجهة التحديات وتخرجها من عزلتها|، مشيرا إلى أن المحافظة بالتعاون مع القطاع الخاص السياحي بشرم الشيخ تقوم بجهود لتنشيط السياحة باستضافة المؤتمرات وشخصيات دولية شهيرة

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن شرم الشيخ تستعيد عافيتها السياحية تدريجيا، وذلك بعد أن بدأت تتضح الصورة الحقيقية لدول العالم عن حقيقة الأمن الذي تتمتع به مدينة السلام باستضافة عدد كبير من قيادات السياحة في الدول التي تمثل أسواقا واعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتا إلى أن تلك التحركات رد عملي على الأكاذيب التي تروج لها بعض وسائل الإعلام عن مصر بصفة عامة وعن شرم الشيخ بصفة خاصة، والتي ساهمت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن شرم الشيخ وتخوف لدى السائحين من زيارتها خلال الفترة الماضية.