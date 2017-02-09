قال المهندس محمد الجارحى، أمين اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إن اللجان انتهت من إعداد الخطط الخاصة بها في الحزب وبدأت التحرك في أمور أخرى

وأضاف لـ|فيتو|، أن اللجان انتهت من ملاحظاتها على قانون الاستثمار وتعمل حاليا على أمور أخرى منها في الإسكان وحقوق الإنسان والنقل وغيره من الأمور الأخرى، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء منها سيتم عرضها على لجان البرلمان المختصة. وأوضح |الجارحي|، أنه تم استحداث لجنة التعاون الدولى بالحزب ليتولاها الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة السابق.