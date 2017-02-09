دعا عدد من المحامين إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس، داخل مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، اعتراضًا على شروط القيد الجديدة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور مؤخرًا

وقال إبراهيم سعودي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، لـ«فيتو» إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية تباحثوا حول الإجراءات التصعيدية ضد المجلس الحالي للنقابة، كانت أهمها تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر نقابة المحامين، للتنديد بالاعتداءات على المحامين في 5 يناير فيما أسموها بـ|موقعة الأسمنت|، واعتراضًا على شروط القيد الجديدة.وأضاف أن الوقفة تأتي أيضا للتنديد بالقضايا المتعلقة بميزانيات النقابة وإهدار المال العام، والكشف عن المخالفات القانونية في قرار هدم مبنى النقابة، والذي لم يصدر تراخيص للبناء حتى الآن، وموقف النقابة من قانون القيمة المضافة.