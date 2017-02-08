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الاثنين المقبل.. الرئيس اللبناني يبدأ زيارة رسمية للقاهرة
بيروت - (أ ش أ) يبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، زيارة رسمية إلى مصر يوم الاثنين المقبل تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني رفيق شلالة أن الوفد المرافق للرئيس عون في زيارته للقاهرة يضم كل من وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والمالية على حسن خليل، والاقتصاد والتجارة رائد خوري، ووزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بيار رفول.
وأشار شلالة، إلى أن الزيارة تستمر لمدة يومين، وتشمل محادثات بين الرئيسين السيسي وعون حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.
وأضاف أن الزيارة تشمل أيضا زيارة الرئيس عون لمقر الجامعة العربية بالقاهرة، ولقاء مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وكذلك لقاء مع الجالية اللبنانية بالقاهرة.
ولفت المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني رفيق شلالة، إلى أنه يعقب زيارة الرئيس عون إلى القاهرة زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
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