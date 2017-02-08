سوهاج - (أ ش أ): أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج أن الدولة تبذل جهودا مكثفة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن الوزراة في انتظار دخول قانون تجريم الهجرة غير الشرعية حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان عليه وصدور قرار به من رئيس الجمهورية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى فعاليات مؤتمر |الشباب والهوية المصرية| والذي نظمته جمعية |من أجل مصر بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللوائين محمد مجاهد الزيات ومحمد الدويري الخبيرين الأمنيين ونواب البرلمان عن محافظة سوهاج والقيادات الشعبية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن و300 شاب وفتاة من محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وقالت وزيرة الهجرة إن القانون الجديد لتجريم الهجرة غير الشرعية والذي يحمل رقم 82 لسنة 2016 يتضمن عقوبات رادعة بالسجن المشدد والغرامة لوكلاء الهجرة غير الشرعية والجماعات التنظيمية لتهريب المهاجرين، لافتة إلى قيامها بعدة زيارات لعدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة للتوعية بأضرار ومخاطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب التعاون والتنسيق بين الوزارات وبعض مؤسسات المجتمع المدني لافتتاح مشروعات حرفية وإنتاجية توفر فرص عمل للشباب بعد تدريبهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع محافظات الصعيد فى مقدمة اهتماماته لتحقيق تنمية إقتصادية وحقيقية بها من خلال إقامة المصانع والمشروعات الخدمية والإنتاجية... مؤكدة أن محافظات الصعيد عامرة بالكنوز البشرية التي يمكن تدريبها الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية .

وقالت منى مكرم إن المصريين فى الخارج إمتداد طبيعي للأمن القومي في مصر لذا فالدولة ممثلة فى وزارة الهجرة تعمل على حماية الهوية الوطنية لأبنائها فى الخارج من خلال التواصل معهم وبخاصة الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والبعد بهم عن محاولات استقطابهم من جانب جماعات الإرهاب الأسود.. لافتة إلى تواصل الوزارة مع وزارة الدفاع وتنظيم دورات تدريبية وتوعية خاصة بالأمن القومى لشباب المصريين فى الخارج وعمل زيارات لهم لجنود الجيش المصابين فى العمليات العسكرية بسيناء بهدف التعرف على التحديات التى تواجهها الدولة من جماعات الإرهاب وأن يكونوا حائط صد قوي في وجه كل ما يقف ضد الدولة.

ومن جانبه أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق أن مصر قادرة بشبابها على تحقيق كل التطلعات ومواجهة كل التحديات بالعمل بروح الفريق الواحد المبني على العلم والجهد، داعيا إلى ضرورة تمثيل الشباب فى إنتخابات المحليات القادمة والاستفادة من اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى إدارة الدولة.

وأضاف النعمانى بأن زمن الدول التى تعتمد على الحكومات فقط قد إنتهى، مشيدا بتبني القيادة السياسية لسياسة المشاركة في الإدارة وتمكين المجتمعات.

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن هذا المؤتمر يأتى نتاجا للمؤتمرات الشبابية التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحرص على المشاركة فيها إيماناً بأهمية دور الشباب فى بناء الدولة المصرية والتعرف على أفكار الشباب وتطلعاتهم وتبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية شاملة بين الدولة والشباب تصل بنا فى النهاية إلى إقامة دولة قوية متحضرة بسواعد شبابها.

وقال محمد حلمى البنا الرئيس التنفيذي لجمعية |من أجل مصر| أن إنعقاد مؤتمر للشباب في وسط وجنوب الصيد هو خطوة على نهج سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستماع للشباب وبخاصة في الصعيد.. موضحًا أن جمعية من أجل مصر تم تأسيسها بمشاركة 14 مؤسسا ولها 27 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف البنا بأن الجمعية نفذت مشروعات خدمية في العديد من قرى مصر وستستمر في تقديم يد العون لجميع أبناء الشعب المصري.

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