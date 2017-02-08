اخبار مصر
-
رياضة
- الجداول الكاملة لدوري براعم منطقة القاهرة بعد تعديلها
- شدوة الحضري تنفي تقدم تريزيجيه لخطبتها
- المدير التنفيذي للأهلي: عبد الوهاب يمكنه العودة لمجلس إدارة النادي
- الجدول الكامل لبطولة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
- جدول مسابقة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
- 7 صور ترصد استعدادات الزمالك للقاء السوبر
- المصري يتوجه لنيجيريا ويبدأ تدريباته استعدادا لـ«إيفياني».. غدا
- الزمالك ينشر صورة لزيه الجديد بالكامل
- يوفنتوس يتعادل سلبيا أمام كرتوني بالشوط الأول
- بالصور.. أبو تريكة يشارك في سحب قرعة كأس للأطفال بقطر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ننشر نتيجة الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية الأزهرية
08
فبراير
2017
22:12 PM
بواسطة
كتب - محمود مصطفى: أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر؛ لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2016/2017
وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية 73.48%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 160564 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 158824 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1740 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 53.21%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 134173 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 132455 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1718 طالبًا وطالبة.
الآن تعرف على النتيجة .. اضغط هنا
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع