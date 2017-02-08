كتب - محمود مصطفى: أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر؛ لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2016/2017

وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية 73.48%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 160564 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 158824 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1740 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح العامة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 53.21%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 134173 طالبًا وطالبة، حضر الامتحانات منهم 132455 طالبًا وطالبة، وتخلف منهم 1718 طالبًا وطالبة.

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