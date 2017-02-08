كتبت- ندى الخولي: لليوم الثاني على التوالي، تواصلت حملة غلق المطاعم والمقاهي المخالفة في حي مصر الجديدة، وإزالة التعديات، والتي بدأتها محافظة القاهرة، والجهات الأمنية وشرطة المرافق، بعد مقتل الشاب محمود بيومي، على يد أحد العاملين في مطعم و|كافية كييف| بحي النزهة، أثناء مباراة نهائي كاس الأمم الأفريقية، بسبب الخلاف على الحساب

وقال عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، |لا أحد فوق القانون وما تم من إزالة مخالفات المقاهي بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة جاء في إطار أحكام القانون لمقاهي تم إنشائها بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من الأحياء بإدارة النشاط|.

وأكد المحافظ أن المطاعم والمقاهي، حولت الوحدات سكنية والجراجات لأنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، وتعدت على الأرصفة وتسببت في تلوث بيئي وإزعاج الأهالي، ولا يمكن أن نتغاضى عن تنفيذ الإزالة لأن المقاهي موجودة منذ سنين.

وشدد المحافظ على مواصلة إزالة المقاهي غير المرخصة بكافة أحياء القاهرة، وليس مصر الجديدة فقط.

وتفقد المحافظ، ورئيس الحي إبراهيم صابر، وعدد من القيادات الأمنية، أعمال الإزالات المستمرة منذ أمس، مشددا على عدم السماح بإعادة فتح المقاهي التي تم إغلاقها، وقال: في حالة قيام أصحابها بإعادة فتحها، سنحرر ضدهم المحاضر الرسمية ونطبق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 الذي ينص علي غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه والعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وتباينت ردود أفعال أهالي مصر الجديدة تجاه قرارات الغلق وإزالة التعديات، ففي حين أبدى البعض استياءهم من التدمير الذي ألحقته القوات بواجهات العمارات والوحدات السكنية مفضلين اللجوء لـ|تقنين الأوضاع|، أثنى آخرون على القرار، ورحبوا بغلق المقاهي، وطالبوا الحي بإزالة بقايا الزجاج والتكسير من الشوارع والأرصفة.

وتجول |مصراوي| صباح اليوم، في عدد من الشوارع والأحياء التي شهدت تحطيم بعض المطاعم والمقاهي وتحديدا في شوارع الحرية وعمر بن الخطاب والنزهة، وتمركزت سيارة شرطة أمام مطعم |كييف| الذي شهد واقعة قتل الطالب بيومي، لمنع أي أحد من الدخول والخروج، لحين انتهاء التحريات والتحقيقات في القضية.

وقال إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، إن موجة إزالة المطاعم المخالفة ستستمر على مدار الأيام القادمة، بتعليمات من محافظ القاهرة.

وأضاف صابر لـ|مصراوي|: حملة اليوم استهدفت غلق ٥ مقاهي مخالفة في نطاق حي مصر الجديدة، إضافة إلى ١١ مطعما ومقهى تم غلقهم بالأمس.

وردا على سؤال |لماذا أقدم الحي على تحطيم المقاهي والمطاعم ولم يكتف بغلقها|، قال رئيس الحي |اتخذنا كافة إجراءاتنا القانونية حيال المخالفين، وسبق أن صدرت قرارات بالغلق، ولم يلتزم بها المخالفون، ولدينا محاضر ومستندات تثبت ذلك|.

واستطرد رئيس الحي |تحطيم واجهات بعض المطاعم والمقاهي جاء نتيجة عدم حصولهم على تراخيص بتلك الواجهات، التي تمثل تعديات على الرصيف ومداخل العمارات والأسوار المحيطة بالمباني، وكان من الضروري الإقدام على تلك الخطوة لإعادة الشيء لأصله، والوقوف بحزم تجاه تلك المخالفات|.

وعن صحوة الحي في تنفيذ تلك الحملات بعد مقتل الطالب، قال صابر: |كان من الطبيعي بعد وقوع جريمة قتل، أن تأخذ المحافظة والحي موقفا صارما وحازما من كافة المخالفات التي كان يتم التعامل معها من قبل باستهتار والاكتفاء بدفع الغرامة المقررة قانونا|.

وأكد رئيس الحي أن |القانون يتيح لي اتخاذ الإجراءات التي أراها رادعة للمخالفات، وكل قرار من الوارد أن يكون له مؤيدين ومعارضين، ولكن الحي على مدار السنوات السابقة، استقبل عدد كبير من شكاوى السكان والأهالي من هذه المخالفات، فكان لا بد من وقفة|.

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