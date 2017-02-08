الدقهلية - رامي محمود: أعلن المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم لمواطني المحافظة 10 هدايا ضمن احتفالات الدقهلية بعيدها القومي الذي يواكب ذكرى تصدي الأهالي للحملات الصليبية وأسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا وإيداعة دار بن لقمان بالمنصورة

وقال إمام، خلال الاحتفالات إن هذا العام شهد العديد من المشروعات التي جرى إنجازها على أرض الإقليم بعد توفير اعتماد مالي قدره 8 مليارات جنية بمجالات الصحة، والنقل، والطرق والكباري، والري، والتخطيط العمراني، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وجهاز تشغيل الشباب، مشيرا الى انة لأول مرة يتم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإستغلال أسطح المنشات الحكومية.

وأكد المحافظ أن بعض المشروعات الجديدة التي جرى تنفيذها كانت كالتالي:

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

شهدت محافظة الدقهلية نقلة نوعية بمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، تضمنت افتتاح 5 محطات جديدة للمياه بمراكز:|المطرية، أجا، ميت فارس، ميت غمر، منية النصر، والانتهاء من محطات ميت خمس، جمصة، بتكلفة مالية قدرها مليار و722مليون جنيه .

وإنشاء محطات صرف صحي جديدة بمراكز ميت غمر، بلقاس، توسعات المنصورة، كوم النور، كفرالأمير، درين، بتكلفة 157 مليون جنية.

قطاع الإسكان والمرافق:

أعلنت المحافظة الانتهاء من إنشاء 6 مشروعات بإجمالي 14.284وحدة سكنية وبتكلفة مالية قدرها 2293 مليون جنيه بمراكز:|جمصة، بني عبيد، المطرية، أجا، المنزلة، بلقاس، نبروة|.

كما جرى استئناف العمل بإسكان التعاونيات بعد توقف استمر لمدة 15 عامًا بسبب خلافات بين الدولة والمقاول حول أسعار مواد البناء.

- قطاع النقل والطرق والكباري:

شهد قطاع النقل والطرق بالمحافظة تطورًا كبير بعد الانتهاء من تدشين وتشغيل 5 كباري بالمحافظة منها كوبري سندوب، شرنقاش، أجا طلخا الضوئي، بتكلفة مالية قدرها مليار و540مليون جنيه والانتهاء من 11طريق بتكلفة 53.234 مليون جنيه.

- مجال الطاقة المتجددة:

أنشئت محافظة الدقهلية 4 محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بإجمالي إنتاج 111ك وات بأعلى سطح مبنى ديوان المحافظة، وسطح حي شرق المنصورة، وآخر بشركة وسط الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا.

وجري تنفيذ 3 محطات تعمل بالطاقة الشمسية جرى ربطها بالشبكة القومية للكهرباء أعلى سطح مبني الديوان العام كمرحلة ثانية، وآخر أعلى سطح حي غرب بقدرة 55 ك وات، ومحطات بمدينة جمصة بقدرة 1 ميجا وات.

-قطاع التربية والتعليم:

شهد قطاع الربية والتعليم إنشاء 35 مدرسة جديدة بمراكز وقري المحافظة، وتكليف الهيئة الهندسية للقوت المسلحة بإنشاء 44 أخرى بإجمالى 330.96 مليون جنيه.

-قطاع الصحة والسكان:

حظى قطاع الصحة باعتماد مالي كبير أدي إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 7 مستشفيات جديدة ببني عبيد، ودماص، مركز أورام ميت غمر، ويجري الانتهاء من تطوير وإنشاء 7 خلال العام الجاري منها العام القديم، الحميات، طلخا المركزي، المقاطعة بتكلفة 317.7 مليون جنيه.

-الشباب والرياضة:

شمل قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة العديد من المشروعات التي جرى الإنتهاء منها بينها 11مشروعًا جديدًا، وتدشين 9 جديدة بتكلفة 34.258مليون جنيه عبارة عن أندية اجتماعية ومراكز شباب ومنشآت رياضية بنطاق المحافظة.

-جهاز تشغيل الشباب:

وفر جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الدقهلية 13457 فرصة عمل للشباب بإجمالي استثمارات قدرها 250 مليون جنيه من خلال جهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق بناء وتنمية القرية والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية |مشروعك|.

قطاع الري والموارد المائية:

كان لقطاع الري والموارد المائية بالمحافظة نصيب كبير ضمن الاعتماد المالي الذى جرى تخصيصه للمحافظة، والانتهاء من 18 مشروع بتكلفة مالية قدرها 96.42 مليون جنيه عبارة عن كباري بمراكز بلقاس وميت غمر وتمي الأمديد.

مجال التخطيط العمراني:

أعلنت محافظة الدقهلية الانتهاء من مخطط الأحوزة العمرانية لـ 16 مدينة و478 قرية و1235 عزبة ، واعتماد المخططات الإستراتيجية العامة لـ 13مدينة و378 قرية واعتماد 3 مخططات من الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان.

وكذا انتهت المحافظة من اعتماد المخططات التفصيلية لـ 5مدن و225 قرية وجاري الموافقة على 5 أخرى.

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