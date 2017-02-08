



وقال الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إنه تلتقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان يشير فيه إلى أن 11 عاملا يعملون لدى الكفيل (ف.س.أ) وتقدموا بشكوي يتضررون فيها من حجز تصاريح العمل الخاصة بهم ، فضلا عن عدم صرف راتب الشهرين الماضيين وسوء المعاملة.



وأضاف |سعفان| أن المستشار العمالي أشرف الحرايري ، والملحق العمالي عمرو الدسوقي قاما على الفور بتوجيهات من سفير مصر بعمان طارق عادل، بالاتصال بالكفيل، وحضر إلي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة، وتم مناقشة مشاكل العمال ومطالبهم، وتم تسليم تصاريح العمل للعمال، والاتفاق علي إعطاءهم باقي مستحقاتهم المالية، وتعهد الكفيل بحسن معاملتهم والإلتزام بعدد ساعات العمل وفقا لقانون العمل الأردني.



كما تم التأكيد على العمال مراجعة مكتب التمثيل العمالي في حالة عدم التزام الكفيل بما تم الاتفاق عليه.​

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