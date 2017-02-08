كتبت- ياسمين محمد: أطلق أولياء أمور حملة |منهجكم باطل|، مبادرة |كمل كشكولك| من خلال |هاشتاج| نشروه عبر موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، لمطالبة المعلمين بعدم المغالاة في مستلزمات الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، المقرر بدايته السبت المقبل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر





وقال أولياء الأمور، إن هناك بعض المطالب التي تكلف الأسر الكثير ولا يستفيد الطلاب منها مثل لوحات النشاط، التي تتمزق سريعًا.

وأضافوا أن بعض الطلاب لا يزال يتبقى معهم الكثير من الأوراق بـ|كشاكيل| الفصل الدراسي الأول، ولا مانع من تدبيس الاوراق المستخدمة، واستكمال الفصل الدراسي الثاني بنفس الكشاكيل.

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