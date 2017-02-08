كتبت – سحر عزام :قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى أوائل الأسبوع المقبل مع زيادة نسب الرطوبة وهدوء في سرعة الرياح





وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج |صباحك مصري| المذاع على قناة |إم بي سي مصر2| اليوم الأربعاء، أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار في الوقت الحالي على كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا لانخفاض درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية بعد ذلك لانخفاض درجات الحرارة درجتين غدا الخميس لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد زيادتها خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الطقس مستقر حتى بداية الأسبوع المقبل.​

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة