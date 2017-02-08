كتبت - سحر عزام :كشف عبدالحميد شرف الدين، المدير التنفيذي للتعداد السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توافر 13 ألف فرصة عمل للمشاركة بالمرحلة الثانية بالعمل الميداني للتعداد السكاني لعام 2017

وأضاف شرف الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج |هذا الصباح| المذاع على قناة |Extra news| اليوم الأربعاء بأن هناك 25 ألف يعملون في المرحلة الأولى والتي ستنتهي في 10 مارس المقبل، لافتًا لاحتياج المرحلة الثانية لعدد كبير من العاملين خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والتي سيبدأ التجهيز لها في 21 مارس المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للتعداد السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الشروط الخاصة بالمتقدمين تتمثل في إجادة استخدام الحاسب الآلي وألا يزيد السن عن 45 عاما، مشيرًا إلى إن الراتب سيكون ألفي جنيها بعد التقدم من خلال موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو من خلال مكاتب الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية.

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