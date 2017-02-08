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متحدث الخارجية ينفي تصريحه بسقوط الطائرة الروسية نتيجة عمل إرهابي
كتبت – سحر عزام :نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحه لوكالة تاس الإخبارية الروسية بسقوط الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015 نتيجة عمل إرهابي، مؤكدا إن تصريحاته اجتزأت من سياقها
وقال أبو زيد في مداخلة هاتفية مع برنامج |كل يوم| المذاع على قناة |On e| مساء أمس الثلاثاء بأن حديثه مع وكالة تاس كان مركز على التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتقائية وسائل الإعلام في تغطية الحوادث الإرهابية، لافتًا لإشادة مصر بالموقف الأمريكي الذي يتفق مع الموقف المصري في ضرورة وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه أشار في تصريحاته لانتقائية بعض دوائر الإعلام الغربي في أسلوب التعامل مع الحوادث الإرهابية وتعرض مصر لانتقادات واتهامات تتعلق بالتقصير حينما تتعرض لأعمال إرهابية كحادث الكنيسة البطرسية في شهر ديسمبر الماضي.
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