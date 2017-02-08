الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة يتصدراهتمامات صحف اليوم

القاهرة -(أ ش أ): تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء

ففي صفحتها الأولى ذكرت صحيفة |الأهرام| أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات وتنوع، وإعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر، علاوة على إنشاء وحدات إسكان اجتماعي في جنوب سيناء لخدمة العاملين في قطاع السياحة في هذه المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن جاء ذلك خلال رئاسته أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط، والشباب والرياضة، والخارجية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والثقافة، والاتصالات، والطيران، والمالية، والآثار، والسياحة، والاستثمار، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس السيس أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية الحيوية لقطاع السياحة نظرا لدوره المهم فى توفير فرص عمل للشباب سواء في النشاط السياحي أو في الأنشطة المرتبطة به.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأجندة السياحية بمنطقة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة بحيث تشمل إقامة مؤتمرات، ومهرجانات وحفلات فنية، وبطولات ومسابقات رياضية متنوعة، ووجه الرئيس السيسى في هذا الصدد بتوسيع نطاق الأجندة السياحية لتشمل الغردقة والأقصر وأسوان.

ووجه الرئيس بمراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية فى هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الحالي.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول مناقشة تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى مصر، حيث وجه الرئيس باستكمال جميع الإجراءات فى هذا الشأن بحلول مايو المقبل.

وكان وزير السياحة قد استعرض فى بداية الاجتماع المؤشرات السياحية لعام 2016، ومنها عدد السائحين، ومتوسط الليالى السياحية، وحجم الإنفاق السياحي، ونسب الإشغال فى الفنادق، كما تم خلال الاجتماع عرض النتائج المستهدف تحقيقها فى العام الحالى فى قطاع السياحة، وبحث السياسات والإجراءات اللازمة لذلك، علاوة على دراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة فى مصر، واستعراض التحديات التى تعترض نمو الحركة السياحية وبحث كيفية التغلب عليها، ومتابعة آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة لتنفيذ خطط التنمية السياحية، وكذلك تقييم نشاط قطاع السياحة خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث إمكان تطبيق سياسة السماوات المفتوحة بهدف تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر، إضافة إلى بحث سبل تطوير السياحة العلاجية والسياحة الدينية.

وتحت عنوان |حملات للرقابة الإدارية على 64 مستشفى حكوميا| ذكرت |الأهرام| أن في ضرباتها المتوالية ضد الفساد والفاسدين تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستخلصى جمارك بالإسكندرية لقيامهم باستخدام مستندات مزورة لتهريب 24 شحنة مواد غذائية تزن 322 طنا دون فحص مدى صلاحيتها.

وأوضحت الصحيفة أنه جاري فحص العمليات السابقة للشركة المستوردة وتتبع الشحنات المهربة قبل تداولها بالأسواق فى الوقت نفسه نجح مكتب الرقابة الإدارية بالمنيا فى ضبط مشرف فنى بإدارة تنفيذ المشروعات بجهتز مدينة المنيا الجديدة متلبسا بتقاضى 180 ألف جنيه رشوة بعد قيامه باستغلال وظيفته والنصب على المواطنين وإيامهم بتخصيص وحدات سكنية.

وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية شنت صباح أمس حملات مفاجئة على 64 مستشفى حكوميا وعاما بالقاهرة والمحافظات وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الخدمات الصحية ومدى توافر الأدوية بالصيدليات وتحرير محاضر بالمخالفات ، حيث كشفت الحملات عن وجود أجهزة طبية معطلة بمستشفى المراغة بسوهاج ومستشفى فارسكور بدمياط ومخالفات جسيمة بمستشفيات الشرقية بينها نقص الأدوية فى الطوارئ بمستشفى منيا القمح وعدم وجود الأطباء المكلفين بالعمل والإهمال فى تسجيل المترددين وعجز في أكياس الدم وعدم توافر مقومات مكافحة العدوى وتدنى مستوى النظافة وانتهاء صلاحية بعض الأدوية.

وفي صفحتها الأولى أيضا ذكرت صحيفة |الأهرام| أن وزارة الخارجية أشادت بالنقد الذى وجهه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لوسائل الإعلام الغربية أمس الأول لتجاهلها هجمات إرهابية حدثت على مستوى العالم وما أصدره البيت الأبيض لاحقا من قائمة تضم 78 اعتداء إرهابيا وقع على مستوى العالم من بينها 9 وقعت فى مصر تم تجاهلها من جانب وسائل الإعلام الغربية فى انتقائية واضحة.

ونوهت الصحيفة بان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أشاد بموقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

وفى سياق متصل كشف تقرير لموقع | روسيا اليوم | الإخبارى عن قلق الأجهزة الأمنية فى ألمانيا من نشاط متزايد من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية .

وتحت عنوان |العفو الرئاسي : لا يوجد إخواني علي قائمة اللجنة| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أكد أنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأن لجنة العفو الرئاسي لن تضع على قوائمها أي شخص ينتمي للجماعة.

وأضاف الخولي أن ورود مجموعة من إقرارات التوبة له، التي أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم ليس معناه أن هذا إقرار أو تمهيد لأية مصالحة.

وأشار الخولي، في تصريحات صحفية إلى أن هذه اﻹقرارات وصلته بشكل شخصي من خلال وجوده في البرلمان، مؤكدا أن لجنة العفو الرئاسي لها معايير واضحة وهي إدراج أسماء الشباب غير المنتمية لجماعة الإخوان.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة العفو الرئاسي قوله |إننا لسنا متأكدين من مراجعة هؤلاء الأشخاص لأنفسهم، فقد تكون هذه التوقيعات مراوغة أو مماطلة بغرض الخروج من السجن ، مشيرا إلي أنه سيتقدم بهذه التوقيعات إلي مؤسسة الرئاسة|.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة |الأخبار| أن السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري أكد أنه عرض علي شريف إسماعيل رئيس الوزراء خطط تطوير البنك واستراتيجيته خلال الفترة القادمة وذلك بعد نقل تبعيته للبنك المركزي وأصبح يطلق عليه البنك الزراعي المصري بدلا من مسمي بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك في اجتماع حضره محافظ البنك المركزي ونائبه ووزراء المالية والزراعة والاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن القصير قوله، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاستثمار، إن البنك يمتلك 1210 فروع علي مستوي الجمهورية ويخدم 3 ملايين عميل ونستهدف زيادة عدد العملاء إلي 7 ملايين.

كما تم استعراض استراتيجية البنك الجديدة وفقا لقانون رقم 84 لسنة 2016 بتعديل بعض بنوده وتحويله للبنك الزراعي المصري ونقل تبعيته للبنك المركزي المصري .

وتحت عنوان |الإعدام لمتهمين والمؤبد لـ20 آخرين في أحداث السفارة الأمريكية| ذكرت صحيفة |الأخبار| أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت حكمها علي 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»‬أحداث السفارة الأمريكية الثانية».

وأوضحت الصحيفة أنها قضت بعد إجماع الآراء بمعاقبة المتهمين عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد بالإعدام شنقا، ومعاقبة ١٤ متهما حضوريا بالسجن المؤبد .. مشيرة إلى أن المحكمة عاقبت المتهم أحمد محمود مصطفي عبده هارب بالسجن المشدد ١٠ سنوات.

وعن الوضع في الأراضي السورية ذكرت صحيفة |الأخبار| أن الرئيس السوري بشار الأسد اشترط على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح من سيادة بلاده ووقف دعم الإرهاب، معتبرا أنه في تلك الحالة يمكن لأوروبا أن تشارك في عملية إعادة إعمار سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات السورية بتنفيذ إعدامات جماعية شنقا خلال خمس سنوات بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق.

وأشارت إلى أن الأسد اتهم الاتحاد الأوروبي بدعم الإرهابيين في سوريا منذ البداية »وتحت عناوين مختلفة: إنسانية ،مقاتلون، معتدلون وما إلي ذلك .‬. وقال |لقد كانوا في الواقع يدعمون النصرة وداعش منذ البداية، كانوا متطرفين منذ البداية».

وقال الأسد إنه |لا يمكن لمن دعم الإرهابيين أن يشارك في التدمير والبناء في وقت واحد، وينبغي أن ‬يتخذوا موقفا واضحا جدا فيما يتعلق بسيادة سوريا، وأن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين عندها يمكن، وأقول يمكن أن يقبل السوريون أن تلعب تلك الدول دورا في إعادة بناء سوريا|، مؤكدا أن الإرهابيين لا يحظون بأي دعم شعبي في سوريا، ‬وإنما يتمتعون فقط بدعم الأوروبيين ودول الخليج.

في الوقت نفسه، اعتبر الأسد أن الأوروبيين سيتبعون وسينفذون ما يريده الأمريكيون، لا وجود لهم كدول مستقلة. ووصف تصريحات ترامب بإعطاء الأولوية لقتال الإرهابيين وعلى رأسهم |داعش| بأنه أمر ‬واعد لكن من السابق لأوانه توقع أي خطوات عملية.

وتحت عنوان |الهيئة الهندسية تبدأ تشغيل أبناء الصعيد|، ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة باستقبال ما يقرب من 200 عامل من التخصصات المختلفة من أبناء محافظة قنا للعمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمحور قناة السويس والذين يمثلون الدفعة الأولي لتلك المبادرة التي تهدف إلي القضاء علي مشكلة البطالة بين الشباب المصري وتشغيل أكبر قدر ممكن من العمال من محافظات الوجه القبلي والمناطق النائية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص العمل وتشغيل أكبر قدر ممكن من العمالة المصرية خاصة من أبناء محافظات الصعيد للعمل بالمشروعات القومية العملاقة التي يجري تنفيذها بكل ربوع مصر.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق علي نقل العمال من قنا إلي الإسماعيلية الجديدة بوسائل نقل حضارية وعلي نفقة القوات المسلحة حيث بدأت الهيئة الهندسية بتوزيعهم علي مواقع العمل طبقاً لخطة تشغيل تم إعدادها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

من جانبهم ، عبَّر العمال الجدد عن فرحتهم الغامرة بتلك المبادرة التي تقدم لهم العمل الشريف بعائد مجز وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات الكبيرة التي تصنع تاريخاً جديداً يفخر به كل المصريين.

وعن التعديل الوزاري المرتقب، نقلت صحيفة |الجمهورية| قال المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء أمس إنه جاري العمل علي الانتهاء من التعديل الوزاري وسيعرض بالتفصيل علي مجلس النواب يوم 12 فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب الإدلاء بأي تفاصيل حول التعديل الوزاري إلي أن يتم إرسال القائمة إلي البرلمان.

وعلمت |الجمهورية| أن التعديل الوزاري سيشمل من 8 إلي 10 وزارات أغلبها للوزارات الخدمية منها وزارة أو وزارتان علي الأكثر في المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء علي الوزارات السيادية.

وتحت عنوان |نيابة أمن الدولة تستدعي أبوتريكة والمتهمين في قضية الكيانات الإرهابية| ذكرت صحيفة |الجمهورية| أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول قررت استدعاء محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسمياً وآخرين لاستجوابهم في قضية وضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام كان قد وجه النيابات باستدعاء من شملهم الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الحضور إلي مقار النيابات لاستجوابهم بشأن إدراج 1500 شخص في القضية.

وأشارت إلى أن الحكم تضمن كلاً من عزة الجرف عضو مجلس الشعب السابق وباكينام الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وبدأت النيابات الكلية شرق وغرب وشمال ووسط وجنوب القاهرة الكلية بتحقيقات موسعة مع من شملهم الحكم وكذا نيابات شمال وجنوب الجيزة الكلية وتباعا النيابات الكلية بمحافظات الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أودعت حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية علي قائمة الإرهاب طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية وذلك عقب اتهامهم بتمويل الجماعة بقصد القيام بأعمال إرهابية والاضرار باقتصاد البلاد. وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وتضمنت القائمة أيضا المعزول محمد مرسي وصفوت حجازي وعصام البلتاجي وعدداً من قيادات مكتب الإرشاد ورجل الأعمال صفوان ثابت.

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