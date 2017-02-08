وقال العوضي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المحامون مقيمو دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إن |الحكم نهائي وبات في عرف للقانون وهو عنوان الحقيقة، وما قد يحدث من عرقلة تنفيذ الحكم ليس لها محل من الإعراب|.