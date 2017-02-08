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طالب بصيدلة الإسكندرية : العميدة رفضت تساعدنا بعد حادث أتوبيس نويبع
كتبت – سحر عزام :هاجم عصام الدين محمد، الطالب بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الدكتورة إيفان إبراهيم عميدة الكلية حيث اتهمها بعدم مساندة الطلاب المصابين في حادث أتوبيس نوبيع والذي وقع الجمعة الماضية على طريق نويبع وأدى لمصرع 10 وإصابة العشرات
وقال محمد في مداخلة هاتفية مع برنامج |العاشرة مساءً| المذاع على قناة |دريم| مساء أمس الثلاثاء بأن شقيقه أحمد اتصل بالدكتورة إيفان إبراهيم الساعة الرابعة فجرًا عقب الحادث بعد عودتهم من شرم الشيخ للإسكندرية للإتصال بعميد كلية الطلب للذهاب للمستشفى لتفقد حالة المصابين، مشيرًا إلى إن عميدة كلية الصيدلة رفضت الاتصال بأحد وطلبت منهم الانتظار حتى الصباح حتى لا تزعج أحد بحسب قوله.
ومن جانبها رفضت الدكتورة إيفان إبراهيم الاتهامات الموجهة لها بالتقصير، مشيرة لاتصالها بنقيب الصيادلة ووزارة الصحة لنقل المصابين من نويبع لشرم الشيخ حيث توجد تجهيزات طبية فضلا عن إرسال طائرة عسكرية بعد ذلك للطلاب لنقلهم للإسكندرية بناء على تواصل بين القوات المسلحة وجامعة الإسكندرية.
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