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نشرة الأخبار وأبرزها: حملة لغلق وتشميع المقاهي والكافيهات المخالفة بالهرم
نشرت |فيتو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:بالصور
. حملة لغلق وتشميع المقاهي والكافيهات المخالفة بالهرمهاشتاج ذكرى مذبحة الدفاع «العشرين دايما حاضرين» الأكثر تداولا على تويتربالفيديو.. المطربة بوسي تعليقا على خيانة زوجها: طفاسة ودناوةاليوم.. اجتماع الوداع لحكومة شريف إسماعيل قبل إعلان التعديل الوزاري«الأمور المستعجلة» تنظر اليوم دعوى عزل وزير الداخليةإصابة 11 شخصا في إعصار قوي بولاية لويزيانا الأمريكيةبالفيديو.. عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: 35 مليون قضية في المحاكمتحقيقات النيابة تكشف تفاصيل إصابة شاب في مشاجرة بـ«مطعم مدينة نصر»بالفيديو.. روما يسحق فيورنتينا برباعية دون مشاركة صلاحالبيت الأبيض يرد على تصريحات «خامنئي»بالفيديو.. برشلونة يتأهل لنهائي كأس إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريدبالفيديو.. أم تفقد 3 من أبنائها في حادث نويبعكهربا: كوبر مش ظالم وأحلم باللعب لريـال مدريدمواعيد مباريات اليوم في كؤوس أوروبا ودوري أبطال آسيانتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرةنتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهليةبالفيديو.. أيرلنديون يلقون بضائع إسرائيلية خارج متجر تنديدا بالاستيطانتراجع الدولار أمام الجنيه في مطار القاهرة والريـال يسجل ٤.٩٥ جنيهات
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