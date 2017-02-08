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بالصور..محافظ كفرالشيخ يكرم لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه
كفر الشيخ - إسلام عمار كرم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، اللاعب محمود حسن الشهير بـ|تريزيجيه|، لاعب منتخب مصر القومى، والنادى الأهلى السابق والمحترف فى صفوف نادى موسكرون البلجيكى، وابن محافظة كفر الشيخ، وذلك على أدائه المتميز، فى بطولة كاس الأمم الإفريقية والتى أقيمت بالجابون وحصول المنتخب المصرى على المركز الثانى بالبطولة
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه فخور بكون تريزيجيه أحد أبناء المحافظة، وأنه سعيد بالدور الذي قام به المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية، ووصولهم للمباراة النهائية، وأن هذا التكريم ما هو إلا تقدير بسيط للتعبير عن مدى اعتزازنا بكل لاعب في المنتخب المصري.
من جانبه، أعرب تريزيجيه عن سعادته بهذا التكريم من محافظ كفرالشيخ، وسعيد أكثر باستقبال وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لبعثة المنتخب وتكريمه لهم موجها لهم الشكر.
وقال إننى أشعر بسعادة بالغة كلما زرت كفر الشيخ، حيث أستغل كل إجازة أحصل عليها حتى لو يوم واحد لأقضيه بين أهلي وعائلتي بكفر الشيخ، فوالدتي وإخوتى بالنسبة لي هم أيقونة النجاح في حياتي.
حضر التكريم أشرف أبو حليمة رئيس نادى كفر الشيخ، وشقيقى اللاعب أحمد حسن صانع العاب نادى كفر الشيخ السابق، ومحمد لاعب سابق، وبعض من أقارب اللاعب.
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