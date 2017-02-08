قالت أميمة الحسيني المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، |إن إذاعة التليفزيون الروسي، فيلم تسجيلي عن الإجراءات الأمنية التي تمت في المطارات المصرية، غير مُجْدٍ، مشيرة إلى أن قرار عودة السياحة الروسية لا بد وأن يعلن رسميا من وزير النقل الروسي

وأضافت لـ|فيتو|، أن السائحين في تلك الدول يعلمون أن روسيا التي قامت بتصوير هذا الفيلم وإذاعته في عدد كبير من المحطات التليفزيونية الروسية، لا تزال تفرض حظر سفر السائحين إلى مصر، وبالتالي لم يقتنع أي من السائحين أو منظمو الرحلات من إذاعة هذا الفيلم.